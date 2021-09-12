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ردت الفنانة شيرين رضا على الجدل الذي أثير بعدما كشفت عن مهرها من زوجها السابق الفنان عمرو دياب، ووالد ابنتها «نور».

وقالت رضا، في لقائها مع برنامج «et بالعربي»: «المهر ده حاجة رمزية، غير كده أنا بشوفه أنه بيشتريني، أنا بالنسبالي أُفضل حاجة رمزية، ولو مش 25 قرش تمام أنا موافقة بـ100 مليون دولار».

وأضافت أن ابنتها نور عمرو دياب لها حياتها الخاصة، وهي من تقرر لنفسها، متابعة: «أنا كل اللي أقدر أعمله إني أقولها التجارب بتاعتي، وأنا مقولتش إني مش عايزاها تتجوز، قولت عايزاها تبقى سعيدة».

وفي سياق متصل، تستعد نور عمرو دياب للزواج من خطيبها البريطاني من أصل إفريقي «كيران»، حيث فاجأها بتقديم خاتم الزواج لها، خلال قيامها بجلسة تصوير.

ونشرت «نور» الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، يوم الثلاثاء الماضي وعلقت: «حب حياتي فاجأني بعرض الزواج».