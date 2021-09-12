تفاصيل وشروط المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الملاكي والميكروباص

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، إنه تم تسليم 5180 سيارة بين الملاكي والميكروباص ضمن المبادرة الرئاسية، منذ أبريل الماضي، موضحا أن المبادرة تتيح للمواطن استبدال سيارته القديمة التي مر عليها 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بعد دفع مقدم 10% للملاكي و25% للميكروباص.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك حافز أخضر تقدمه الحكومة للمواطنين في المرحة الأولى يبلغ 7.1 مليار جنيه، من أجل إحلال السيارات المختلفة.

وتابع: «يوجد حصر للمركبات التي يستهدف إحلالها، مثل سيارات الأجرة التي بلغت 130 ألف سيارة والميكروباص وصل إلى 76 ألف سيارة، أما الملاكي فبلغت 1.3 مليون سيارة»، مضيفا أن 7 محافظات تشارك في مبادرة الإحلال لأن هذه المحافظات هي التي كانت لديها البنية التحتية، من محطات الغاز الطبيعي«.

وأردف عوض: جار الآن الإعداد لإدخال بعض المحافظات في المبادرة عن طريق التمهيد الذي تجريه وزارت البترول والداخلية والصناعة، موضحا أن أي محافظة ستجهز في أي وقت ستشارك في المبادرة.

واستطرد: «المبادرة لها 3 مراحل، الأولى التي بدأت قدر لها 3 سنوات، كما أنه منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي تم وضع الشروط العامة وكان أهمها أن يكون المواطن مصريا وأن يمر على سيارته 20 عاما، ومن يبلغ سنه أكثر من 60 عاما عليه أن يسدد مبلغ السيارة كاملا لشركة السيارات بعد خصم الحافز الأخضر والتحفيزات التي تقدمها الحكومة، أما من يقل عمره عن 60 عاما يمكنه تقسيط سعر السيارة».

وأضاف عوض أن نحو 80 ألف مواطن تقدموا لإحلال سياراتهم، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني وجري فلترة الأرقام وبلغ العدد الذي سيستلم السيارات 32 ألف مشارك، مضيفا أن وزارة النقل تشارك بخدمة جديدة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي على الطرق من خلال سيارة متنقلة يمكن الاتصال بها من خلال الموقع الإلكتروني ومعرفة أماكن تواجدها والاستفادة من مميزاتها.

وعن التوك توك، قال المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات إنه يجري تقنين وضعه بالشارع المصري للسير كمركبة حضارية، كي يصبح لديها أوراق في قاعدة بيانات الوزارة، مضيفا أنه سيتم الترخيص لها وبعدها سيجري دراسة إدخال التوك توك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.