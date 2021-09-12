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25 موقعا لوحدات المدنية المتنقلة

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25 موقعا لوحدات المدنية المتنقلة 25 موقعا لوحدات المدنية المتنقلة
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 25 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، أمس، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز السرح، ومركز الشعف، ومركز الحفاير لمدة يومين لكل موقع، وللرجال في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يومين لكل منهما، وفي محكمة أحد رفيدة والمحكمة العامة في محافظة محايل عسير لمدة يوم، وتقدم الخدمة للنساء اليوم في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء الثلاثاء في مركز الحازمي لمدة يومين، وللرجال في كتابة العدل بمحايل عسير لمدة يوم.


الوطن السعودية

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