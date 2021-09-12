حرائق غابات عسير تتجدد ومبادرات للاستزراع

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فيما اندلع حريق، أول من أمس، في أعالي أصدار متنزه وشعف آل عزة بسفوح مركز بللحمر شمال مدينة أبها بسبب صاعقة ضربت الموقع، هددت زيادة حرائق الغابات بمنطقة عسير الموارد الطبيعية، وهذا ما أكده فريق بحث علمي سعودي في دراسة بعنوان حرائق الغابات بعسير المسببات والمعوقات والرؤية المستقبلية، وذكرت الدراسة أن حرائق الغابات تشكل تهديدًا لموارد الغابات، وهدفت الدراسة إلى التعرف على مسببات الحرائق بالمنطقة والمعوقات التي تقف أمام الجهات المعنية للحد منها ومواجهتها حال وقوعها وتقديم الحلول العملية.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في مجال تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة بخصوص حرائق الغابات واعتبار مورد الغابات ضمن الأولويات الوطنية، فضلا عن رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية بالمحافظة على الغابات، وتنفيذ برامج وملتقيات واستحداث كرسي لأبحاث الغابات للمحافظة على ما تبقى من الغابات الطبيعية والتحفيز بتعويض الفقد من خلال مبادرات التشجير، وقيام فرع المياه بمنطقة عسير بمد أنابيب المياه المعالجة ثلاثيًا إلى مناطق الغابات وإقامة خزانات للاستفادة منها للاستزراع وفي إطفاء الحرائق التي تتعرض لها الغابات. وكذلك تخصيص جائزة بإمارة منطقة عسير باسم (جائزة عسير الخضراء) تعطى لأجمل محافظة في مجال حماية غاباتها وجهود التشجير.

حرائق عسير 2020-2021

2020

11 يوليو

حريق جبل ضرم بعسير

21 أكتوبر

حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة

28 أكتوبر

حريق السودة

23 نوفمبر

حريقان شمال وجنوب عسير

18 يونيو

حريق نخيل قرية القرن

2021

23 يونيو

4 حرائق متتالية في متنزه الأمير سلطان بالمسقي، والسودة وتنومة والنماص

23 يونيو

حريق بجبل منعا والفاعل مجهول

24 يونيو

نيران المسقي تصل تمنية وتحرق حضنان الجرة

25 يونيو

حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

03 يوليو

حرائق الغابات تطال متنزه الملك خالد بالبشائر

04 يوليو

حريق بنخيل بيشة

11 سبتمبر

حريق شعف آل عزة ببللحم