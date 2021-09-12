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"الموارد البشرية" تضبط وافدين يمتهنان تأجير خدمات العمالة بشكل غير نظامي

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"الموارد البشرية" تضبط وافدين يمتهنان تأجير خدمات العمالة بشكل غير نظامي "الموارد البشرية" تضبط وافدين يمتهنان تأجير خدمات العمالة بشكل غير نظامي
ضبط 18 عاملة متغيبة عن العمل

باشرت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغ الوارد إليها حيال قيام وافدين من جنسيتين مختلفتين بتقديم خدمات عمالية مخالفة لنظام العمل بمساعدة مؤسسة للمقاولات العامة، حيث يقومان بتأجير عاملات نظافة من العاملات (المتغيبات عن العمل) لشركات ومؤسسات.

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبعد إعداد كمين محكم ضُبِطَ 18 عاملة متغيبة عن العمل، وضبط عدد من الوافدين المساهمين بنقلهن وتسويقهن للعمل في منشآت بشكل مخالف، وستُستَكملُ الإجراءات النظامية كافة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الالتزام بنظام العمل وتشريعات الوزارة، والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911) أو من خلال الإبلاغ عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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