هل ينقطع الإنترنت شهرا بسبب عاصفة شمسية؟.. البحوث الفلكية توضح توقعات الـ3 أيام المقبلة

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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حقيقة انقطاع الإنترنت شهرا بسبب وجود عاصفة شمسية، قائلًا: «إحنا الآن في الدورة الشمسية رقم 25، ومع تقدم الدورة الشمسية تزيد الانفجارات والبقع الشمسية».

ولفت «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أن الحديث على انقطاع الإنترنت بسبب هذه العاصفة ليس لهذ أي أساس أو صحة علمية، مشيرًا إلى أن تأثير العاصفة على الأرض غير مذكور بالمرة، وإذا حدث أي شيء في الإنترنت فهذا يرجع لأي أسباب أخرى لا ترجع للعاصفة الشمسية.

ولفت إلى أن منحنى العاصفة الشمسية في انحسار، وغير متوقع حدوث أي تأثير خلال الـ3 أيام المقبلة، معقبًا: «هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية».