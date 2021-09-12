خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية بإعفاء و3 تعيينات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية نصت على إعفاء المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه. وتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وكذلك صدر أمر ملكي بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائبا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.