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«زحام شديد وتكدس».. تفاصيل تعطل الخط الأول لمترو الأنفاق

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«زحام شديد وتكدس».. تفاصيل تعطل الخط الأول لمترو الأنفاق «زحام شديد وتكدس».. تفاصيل تعطل الخط الأول لمترو الأنفاق

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علق الإعلامي أحمد موسى، على لقطات زحام شديد وتكدس الركاب في محطات مترو الأنفاق بالخط الأول بسبب حدوث عطل، موضحًا أنه حدث عطلا وتم تصليحه وعادت الحركة مرة أخرى ولا يوجد أي تكدسات الآن.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفارق بين المحطات القديمة والحديثة يختلف تماما، متسائلا: «لو معندكش وسيلة نفل زي المترو تخيل هيكون حال البلد أيه».

وأردف أن خط مترو الأنفاق الثالث يشهد حالة تطوير كبرى، أما الخط الأول الذي شهد حالة تكدس، فبحاجة إلى إعادة تطوير، مضيفا أن المترو وسيلة نقل حيوية تساعد على امتصاص الزحام من وسائل النقل الأخرى.

المصرى اليوم

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