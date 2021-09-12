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مؤسسة الاحتضان توضح شروط الحصول على طفل ضمن منظومة الأسر البديلة

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مؤسسة الاحتضان توضح شروط الحصول على طفل ضمن منظومة الأسر البديلة مؤسسة الاحتضان توضح شروط الحصول على طفل ضمن منظومة الأسر البديلة

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قالت أمنية مصطفى، المدير الإداري لمؤسسة «الاحتضان في »، إن هناك شروطا للأسر بشأن الحصول على طفل ضمن منظومة الأسر البديلة، مشيرًا إلى أن الشروط تشمل أن يكون الزوجان مصريين أو أحدهما يحمل الجنسية المصرية، وأن يبدأ عمر الزوجين من 21 عاما.


وأضافت «مصطفى»، خلال لقائها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تحديد سن 30 سنة بالنسبة للفتيات غير المتزوجات أو المطلقات اللاتي يرغبن في كفالة الأطفال، مشيرة إلى أنه في حالة العثور على طفل مجهول النسب يكون للمؤسسات الإشراف باختيار اسم معين والتعامل معه بهذا الاسم لخروج الطفل إلى هذه الدنيا لإثبات ذاته.

وأشارت المدير الإداري لمؤسسة «الاحتضان في مصر»، إلى أن الشروط تتضمن وضع مبلغ مادي للطفل في دفتر التوفير وهو 3 آلاف جنيه تسهيلا على الأسر، مشيرة إلى أنه تم أخذ موافقة الأزهر على وضع اسم الأم أو الأب في الخانات المخصصة لهم في استمارة كفالة الطفل بمنظومة الأسر البديلة تجنبا للخلط بين التبني.

المصرى اليوم

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