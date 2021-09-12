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الأهلى يهزم طلائع الجيش ويتوج بلقب الدوري

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الأهلى يهزم طلائع الجيش ويتوج بلقب الدوري الأهلى يهزم طلائع الجيش ويتوج بلقب الدوري

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فريق «الشابات» للكاراتيه بالنادي الأهلي حقق بطولة الدوري الممتاز «كاتا»، التي أقيمت على صالة نادي طلائع الجيش، واختتمت اليوم الأحد.

وحقق فريق كاراتيه الأهلي «الشابات» الفوز في 16 مباراة خاضها على مدى البطولة، ونجح في حسم اللقب لصالحه بعد منافسة قوية مع فرق المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، والصيد، والشمس.

وشارك من صفوف كاراتيه الأهلي «الشابات» خلال البطولة كل من نهى عمرو وفرح طارق ونادية السيد ومريم الدالي وجنى عبدالستار وميرام خالد الحجاوي.

ويقود جهاز «كاراتيه الأهلي»، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لمنافسات «الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه». فيما يتولى قيادة فريق الشابات «علي غباشي» مدربًا وأحمد السقا مساعدًا وأحمد أبوالمجد مدرب أحمال.

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه الأهلي كل من: حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه». وجمال خليل عبدالعال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبدالعزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري عبدالناصر عبدالكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.

المصرى اليوم

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