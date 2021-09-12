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«مش هقولكم فيها إيه».. هدية خاصة من ابن خالد النبوي لوالده في عيد ميلاده ()

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«مش هقولكم فيها إيه».. هدية خاصة من ابن خالد النبوي لوالده في عيد ميلاده (فيديو) «مش هقولكم فيها إيه».. هدية خاصة من ابن خالد النبوي لوالده في عيد ميلاده ()

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هنأ الفنان الشاب نور النبوي، والده الفنان خالد النبوي بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 12 سبتمبر. ونشر «نور» عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالده علق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا ملك»، لتنهال عليه التهاني من جمهوره ومتابعي حسابه.

من جانبه شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، بمقطع ظهر في صندوق هدية نور له ومكتوب عليه اسم «خالد»، والذى نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، دون الكشف عن الهدية الموجودة داخل صندوق، معلقاً عليه :«شكرا بينو.. مش هقولكم فيها إيه».

ونور خالد النبوي فنان شاب شارك في مسلسل «الاختيار 2» الذي عرض في رمضان 2021 وقدم دور الشهيد الضابط أحمد شوشة.

يذكر أن خالد النبوي يتنظر عرض فيلمه «قمر 14» ومن المقرر عرضه في مهرجان الجونة السينمائي. فيلم «قمر 14» يتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبواليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

المصرى اليوم

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