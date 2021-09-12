بعد ظهور قرش الساحل.. ليلى علوي: «البحر زي الفل ومفيش أي حاجة»

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طمأنت الفنان ليلي علوي، جمهورها، اليوم الأحد، بمقطع فيديو أثناء تواجده بالمياه في أحد شواطئ الساحل الشمالي، بعد انتشار أخبار بتعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء في إحدى قرى الساحل الشمالي لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله في مسح الشاطىء، مشيرة إلى أنه لا صحة من وجود سمك قرش بشواطئ الساحل.

وقالت ليلي علوي عبر خاصية «الأستورى» بموقع «إنستجرام»: «أنا في الساحل الشمالي أهو وفي البحر وهو جميل والبحر زي الفل ومفيش أي حاجة، مش عايزة الناس تخاف، والأطفال بالذات المرعوبين من البحر، بقولهم لا البحر كويس والناس كلها نزلت المياه، وزي الفل والناس كلها مبسوطين الحمد لله«.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بأحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله في مسح الشاطئ بصفة دورية يوميا لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أول بأول.

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة. وتود وزارة البيئة ان تطمئن الموطنين بان الساحل المصرى المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق ان تم رصد وقوع حوادث هجوم لاسماك القرش على البشر بنطاقه. كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام باى انشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.