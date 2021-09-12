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تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر بالإسكندرية (صور)

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تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر بالإسكندرية (صور) تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، حملات تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر.

جاء ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والمخازن التابعة لها لحماية المواطنين من الخامات والسلع مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يتبع إحدى الشركات بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثالثة، بحيازته كمية كبيرة من مواد كيماوية تقدر بـ٣٠٠٠ لتر داخل تنكات تستخدم فى جلفنة الحديد غير مدون عليها أى بيانات ومجهولة المصدر، كما تم ضبط كميات من الفايبر السائل داخل براميل صاج غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر وتم التحفظ على ٣١ برميل زنة البرميل الواحد ٢٢٠ كجم بإجمالي كمية تقرب من ٧ أطنان.

تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر فى المنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية (صور)
تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر فى المنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية (صور)
تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر فى المنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية (صور)
تحريز 10 أطنان مواد كيماوية وفايبر سائل مجهول المصدر فى المنطقة الصناعية الثالثة بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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