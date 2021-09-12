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سكودا تحصد ٦ جوائز لأفضل السيارات العائلية

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سكودا تحصد ٦ جوائز لأفضل السيارات العائلية سكودا تحصد ٦ جوائز لأفضل السيارات العائلية

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حصلت سكودا على ٦ جوائز لسيارتيها ENYAQ iV و SUPERB COMBI ذات هيكل الستيشن ضمن تصويتات إحدى المجلات الألمانية على أفضل سيارة عائلية تم تقديمها خلال عام ٢٠٢١.

فازت ENYAQ iV بلقبي الأفضل تكنولوجيا و أفضل تصميم بالفئة السعرية الممتدة حتى 25 ألف يورو كما حصدت أفضل تصميم ضمن السيارات المستوردة بينما حصلت SUPERB على أفضل قيمة مقابل سعر على مستوى جميع السيارات المشاركة المتراوحة أسعارها بين ٢٥ ألف يورو و ٣٥ ألف يورو و السيارات المستوردة التي حصلت ضمنها أيضا على لقب الأفضل تكنولوجيا.

صوت حوالي ١١ ألف و ٥٠٠ قارئ خلال هذه المسابقة التي اقتصرت على سيارات SUV و MPV ذات مساحات خلفية لا تقل عن ٤٠٠ لتر تضمنت ١٢ طراز على مستوى ٣ فئات سعرية متفاوتة و يعد هذا الحدث اتماما لأربعين جائزة حصدتهم سكودا منذ بداية تصويتات مجلة AUTO Straßenverkehr الألمانية.

سكودا
سكودا
سكودا
سكودا
سكودا
سكودا
سكودا
سكودا
سكودا

المصرى اليوم

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