الفنان محمد الصاوي: لم يلعب الحظ دورًا معي في النجومية

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قال الفنان محمد الصاوي، إن مسرح الدولة أعطاني فرصًا كثيرة منذ أن التحقت به عام 1983، فقدمت على مسرح السلام مسرحية المهر، وكانت من أنجح المسرحيات في تاريخه، ثم للسيدات فقط، أمام الراحل عماد عبدالحليم، وبعدها لا أرى لا أسمع لا أتكلم أمام عزت العلالي، وبعد ذلك انتقلت من المسرح الكوميدي إلى قطاع الفنون الشعبية إثر خلاف مع السيد راضي، رئيس هيئة المسرح، في ذلك الوقت.

وأضاف «الصاوي»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أنه تفرغ تماماً على مدار سبع سنوات للعمل في القطاع الخاص، معقبًا: «أنا وعلاء ولي الدين كنا نواة لمشروع فرقة جديدة للمتحدين قدمنا خلالها مسرحيتي مطلوب للتجنيد، ثم»نص أنا ونص إنتي«، بعدها ألغت الفرقة هذا المشروع واكتفت بإنتاج مسرحيات الفنان عادل إمام».

وتابع: «شاركت في تقديم الفوازير مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي في»جدو عبده«و»العمدة الآلي«، كما تعاونت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد، منها عمو فؤاد ضرب التليفون عام 1990»، مشيرًا إلى أن الحظ لم يلعب دورًا معي، ووصل زملاؤئي وأبناء جيلي لمرحلة النجومية، ومنهم محمد هنيدي وأحمد آدم وهاني رمزي وأشرف عبدالباقي والراحل علاء ولي الدين.