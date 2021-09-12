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المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمقطم

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المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمقطم المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمقطم

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قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم.

كانت النيابة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهم الاتجار فى المواد المخدرة (الحشيش وأقراص ترامادول وكوكايين).

كانت مباحث المقطم قد ألقت القبض على المتهم وعثر بحوزته على نبات الحشيش المخدر وأقراص الترامادول ومخدر الكومايين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهم الاتجار فى المواد المخدرة.

المصرى اليوم

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