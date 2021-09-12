«القومي للسينما» يعرض فيلمي «راضية» و«سلا» بالهناجر

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عقد نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، الفيلم الروائي القصير «سلا» اخراج أمجد السوسي، والفيلم الروائي القصير «راضية» للمخرجة شيماء طافش بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه بحضور صناع الأفلام أدارها الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي.

يذكر أن الفيلمين حاصلان على دعم من وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما.

وتدور أحداث فيلم «سلا» حول خلاف ينشب بين المخرج والمؤلف حول تنفيذ الفيلم وينتهي بالفشل.

اما فيلم «راضية» فتدور أحداثه حول طفلة من أسرة فقيرة تفقد لعبتها «العروسة» وتحاول أختها الطفلة «راضية» التي تعمل في محل الكوافير أن تصنع لها عروسة بديلة.