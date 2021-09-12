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ضبط أحداث متسولين يمارسون القمار في عمان

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جي بي سي نيوز :- ضبطت كوادر مكافحة التسول أمس السبت في محافظة العاصمة عددا من الأحداث المتسولين يمارسون لعبة القمار في أحد الأزقة بالعاصمة بعد الانتهاء من عمليات التسول وجمع مبالغ مالية.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم الأحد، إنه ولدى التحقق والتدقيق من الأوضاع الأسرية للأحداث تبين أن ذوو المتسولين مقتدرين يتقاضون رواتب مالية تتراوح بين 300 و600 دينار شهريا من الضمان الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط الأحداث وفق القانون واجراء الضبط اللازم وتسليمهم لإجراء المقتضى القانوني وعرضهم على قاضي الأحداث المختص.

وتؤكد الوزارة على ضرورة عدم التعاطف مع ممتهني التسول وأن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة هذه الظاهرة اذ أنّ التسول يعد وسيلة سريعة لكسب المال.

 

جي بي سي نيوز

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