أكرم خزام يرحل عن فضائية «الغد»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي العربي أكرم خزام، الرحيل عن فضائية «الغد» بعد ست سنوات من العمل في القناة بدأها مُديراً للبرامج وصولاً إلى التفرغ لبرنامجيه «القنديل» و«حقائب مع إكرام خزام».

ووجه «خزام» الشكر لإدارة قناة «الغد» وذلك في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد 12 سبتمبر، وكذلك كل من عمل معهم، وسيُعلن عن وجهته الفضائية قريباً.

يذكر أن الإعلامى أكرم خزام تقلد العديد من المناصب في فضائيات عربية وعالمية، حيث عمل مديرا لمكتب قناة الجزيرة في موسكو لمدة عشر سنوات، ومشرفا عاما على قناة روسيا اليوم لمدة عام، كما قدم برنامج حكايات مع أكرم خزام وعمل مراسل جوال لقناة الحرة من مختلف البلدان العربية على مدار ثمانى سنوات.