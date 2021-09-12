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دعوة لتأسيس قوات عسكرية أوروبية

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دعوة لتأسيس قوات عسكرية أوروبية دعوة لتأسيس قوات عسكرية أوروبية
دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي للمضي قدمًا في بناء قدرات عسكرية مشتركة داخل الاتحاد الأوروبي بشكل سريع.

وقال مانفرد فيبر، وهو سياسي ألماني بارز ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا، لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية في تصريحات تم نشرها الأحد، إنه يجب ألا يتم الانتظار حتى تحدث الأزمة، وقال: «أرغب في الجيش الأوروبي على المدى الطويل، ولكننا لن نحقق ذلك من خلال الأحلام، وإنما نحققه إذا مضينا قدمًا الآن خطوة فخطوة».

يذكر أن الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الإجلاء في أفغانستان حفزت داخل الاتحاد الأوروبي النقاش بشأن تأسيس قوات تدخل يمكن الاستعانة بها تضم خمسة آلاف جندي على الأقل.

وقال فيبر: «الجيوش الوطنية تظل بالطبع الركائز الأساسية للدفاع. ولكننا بحاجة لقدرات استيعابية أوروبية تدريجيًا: قوة تدخل أوروبية تضم بضعة آلاف، فضلا عن سرية للدفاع السيبراني».

وأضاف السياسي الألماني والأوروبي البارز أن حدوث هجمات على بنية تحتية أوروبية رقمية يعد حاليًا «حربًا قائمة بصورة يومية في الشبكة.. وفي هذا البعد يعد أي توجه وطني غير كاف».


الوطن السعودية

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