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"الاتفاق" و"الرائد" حبايب.. التعادل يحسم مواجهة الفريقين

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انتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع الرائد بالتعادل الإيجابي ليحصد كل فريق نقطة في مباراة الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل كل فريق هدفين في شباك الآخر لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف المباراة جاءت عن طريق محترف الاتفاق كوايسون في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل كريم البركاوي للرائد في الدقيقة 24.

في شوط المباراة الثاني نجح اللاعب أحمد الزين في تسجيل الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل فيليب كيش للاتفاقيين في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد للنقطة رقم 7 كما ارتفع رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 6.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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