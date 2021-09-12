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سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا

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سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا

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قالت ناتاليا إيسمونت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، إن حقيبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو نادرا ما تحتوي على شيء مثير للفضول، وهي تحتوي عادة على مجموعة تقليدية من الوثائق والمستندات.

وأضافت في تصريحات صحفية: سأخيب ظنكم قليلا على الأرجح. تحتوي الحقيبة على مجموعة تقليدية من المستندات وكذلك قلم، وأدوات مكتبية أخرى مطلوبة للعمل. نادرا ما يوجد شيء يمكن أن يثير الاستغراب والفضول.

وأوضحت أن بوتين ولوكاشينكو غالبا ما يتبادلان الوثائق المصنفة على أنها «سرية» و«سرية للغاية» حتى بدون حقيبة.

وتابعت: يجلب معه أحيانا الوثائق ويتبادل المعلومات. نحن في دولة الاتحاد، وهذا أمر معتاد«.

المصرى اليوم

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