الأمم المتحدة: توزيع مساعدات مالية يستفيد منها 100 ألف شخص في قطاع غزة

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن المنظمة الدولية ستبدأ توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر، وذلك غدا الإثنين.

وأوضح «وينسلاند» أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأكد المسؤول الأممي استفادة نحو 100 ألف شخص في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ«رويترز».

ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين «حماس» وإسرائيل.