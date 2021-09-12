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موقع كوري شمالي: سيئول «تشحذ سكينها تجاه الأخوة خلف ستار السلام»

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موقع كوري شمالي: سيئول «تشحذ سكينها تجاه الأخوة خلف ستار السلام» موقع كوري شمالي: سيئول «تشحذ سكينها تجاه الأخوة خلف ستار السلام»

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وصف موقع كوري شمالي، الخطة الدفاعية التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية مؤخرا، بأن سيئول «تشحذ سكينها تجاه الأخوة خلف ستار السلام».

وفي وقت سابق كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن خطة الدفاع متوسطة المدى في وقت مبكر من هذا الشهر، بما فيها تطوير صاروخ باليستي كبير بقوة سلاح نووي تكتيكي يمكنه تدمير المنشآت وقواعد الصواريخ تحت الأرض من خلال اختراق الأنفاق.

وأضاف موقع «ميري» أن الخطة تهدف إلى تحسين قدرات ضرب المنشآت الرئيسية في .

وتابع: سلطات كوريا الجنوبية، التي تحب التأكيد على الحوار والسلام كلما فتحت أفواهها، تقوم في الواقع بشحذ سكين موجه للأخوة خلف ستار سلام».

المصرى اليوم

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