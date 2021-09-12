أخبار عاجلة

"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك -
شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

وزير خارجية النمسا يتجول في العلا

Print
وزير خارجية النمسا يتجول في العلا وزير خارجية النمسا يتجول في العلا
صحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية ألكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة.

وتجول وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة، كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة ومنها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجل في قائمة التراث العالمي "اليونسكو".


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | خطة تحصين ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال

عاجل | خطة تحصين ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال

عاجل | بيت خبرة لتنمية مهارات مصلحي النيابة العامة

عاجل | بيت خبرة لتنمية مهارات مصلحي النيابة العامة

محطات عسير المعالجة للمياه تفوق 5 مناطق مجتمعة

محطات عسير المعالجة للمياه تفوق 5 مناطق مجتمعة

تهم حوثية باطلة تعدم 9 أبرياء

تهم حوثية باطلة تعدم 9 أبرياء