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.. لحظة إصابة هارفي إليوت لاعب ليفربول ورد فعل محمد صلاح

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بالفيديو.. لحظة إصابة هارفي إليوت لاعب ليفربول ورد فعل محمد صلاح .. لحظة إصابة هارفي إليوت لاعب ليفربول ورد فعل محمد صلاح

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تعرض هارفي إليوت لاعب ليفربول لإصابة قوية ابعدته عن الملعب وذلك عند الدقيقة 59 من اللقاء الذي يجمع فريقه أمام ليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الريدز في التقدم حتى الدقيقة 60 بهدفين عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 20، فيما أضاف زميله لاعب الوسط فابينو الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وتتدخل باسكال ستريوجيك بعنف على قدم هارفي إليوت لاعب ليفربول ليتعرض الأخير إلى إصابة خطيرة ومروعة مما تسبب في رد فعل سريع من محمد صلاح الذي طالب بدخول الطاقم الطبي على الفور.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء إلى باسكال ستريوجيك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، فيما شارك هيندرسون بدلًا من المصاب هارفي إليوت .

المصرى اليوم

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