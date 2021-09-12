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رئيس الوزراء البريطاني يعلن الثلاثاء خططه للتصدي لكورونا

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رئيس الوزراء البريطاني يعلن الثلاثاء خططه للتصدي لكورونا رئيس الوزراء البريطاني يعلن الثلاثاء خططه للتصدي لكورونا

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يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب يوم الثلاثاء عن خططه للتصدي لجائحة كوفيد-19 في أشهر الشتاء، معلنا إلغاء تطبيق "جوازات سفر لقاح كورونا" وخطوات لإنهاء بعض الصلاحيات الطارئة.

ويبدو أن جونسون، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من البعض في حزبه المحافظ الحاكم بسبب زيادة الضرائب لحل أزمة الرعاية الصحية والاجتماعية، يحاول تهدئة هؤلاء المنتقدين بالتخلي عن خطط استخدام جوازات المرور على الرغم من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال وزير الصحة ساجد جاويد إنه لا يتوقع تطبيق عمليات إغلاق أخرى وإن جوازات مرور اللقاح لن يتم تطبيقها في إنجلترا حيث تعتمد بدلا من ذلك على اللقاحات والفحوص لحماية الجمهور.

وأضاف جاويد لشبكة سكاي نيوز "مع دخولنا فصلي الخريف والشتاء... سيضع رئيس الوزراء هذا الأسبوع خططنا للتعامل مع كوفيد على مدى الشهور القليلة القادمة. وفيما يتعلق بهذا الأمر نوضح أن برنامجنا للتطعيم لا يزال ساريا".

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لا "يتوقع المزيد من عمليات الإغلاق" لكنه لن يستبعد هذا الإجراء بصورة نهائية.

ومُنحت الحكومة صلاحيات طوارئ واسعة في مارس 2020 مع تقديم تشريع للتعامل مع تضمن إجراءات لإغلاق الشركات وقطاعات الاقتصاد والحق في احتجاز المصابين.

وقال جونسون في بيان "هذه الأوقات الاستثنائية تطلبت إجراءات ضرورية (من باب) التدخل للتعامل، لكنني مصمم على التخلص من أي صلاحيات لم نعد بحاجة إليها بسبب دفاعات اللقاح لدينا".

وسجلت بريطانيا اليوم الأحد 56 وفاة جديدة، في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 نزولا من 156 حالة في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 29173 إصابة جديدة بالفيروس نزولا من 29547 إصابة يوم السبت.

المصرى اليوم

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