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«صرت منكم».. أول تعليق من أصالة على خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن ()

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«صرت منكم».. أول تعليق من أصالة على خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن (فيديو) «صرت منكم».. أول تعليق من أصالة على خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن ()

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انتشر خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع للمطربة السورية أصالة يجمعها بأحد معجبيها من دولة العراق، أثناء التقاط صورة معها.

ومازح المعجب أصالة قائلا: «صرت كنتنا» في إشارة منه لوجود علاقة نسب بالجمهور العراقي لترد أصالة «صرت كنيتكم» تأكيدا على خبر زواجها من الشاعر العراقى فائق حسن.

كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أعلنت أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «انستجرام»، زواج المطربة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

ونشرت العيدان صورتين لـ«أصالة وفايق» في أحد الأماكن العامة أثناء تبادل الحديث، وكتبت معلقة على الصورتين: «زواج أصالة نصري من مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الثالثة«.

المصرى اليوم

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