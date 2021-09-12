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أستاذ علم اجتماع: الالتزام بإنجاب طفل أو طفلين يساهم في تحسين معيشة الفرد

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أستاذ علم اجتماع: الالتزام بإنجاب طفل أو طفلين يساهم في تحسين معيشة الفرد أستاذ علم اجتماع: الالتزام بإنجاب طفل أو طفلين يساهم في تحسين معيشة الفرد

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قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن هناك تصور عام بأن من يقوم بالإنجازات هي أجهزة الدولة فقط، لكن هذا كلام غير صحيح، لأن المسؤولية تقع على الجميع، سواء مواطنين أو مجتمع مدني أو حكومة.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الإحساس بالمسؤولية ينبع من داخل الفرد، حينما يشعر أن المجتمع ملكا للجميع ويجب عليهم تنميته والحفاظ عليه، مشيرا إلى أن المواطن الصالح يعي جيدا الواجب المجتمعي.

وأردف أن الرئيس عبدالفتاح أعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني، موضحا أن جميع الدول التي تهتم بالتنمية تتحدث عن «التشاركية» بين جميع أطياف المجتمع للمساهمة في عمليات الاستثمار والتطوير، والامتناع عن الفساد والتطرف، وتحسين السلوك العام.

وتابع أن مواجهة المشكلة السكانية تأتي بشعور الأفراد بالمسؤولية، لأن زيادة السكان تهدر موارد الدولة دون وعي بالمخاطر المترتبة على ذلك، مضيفا أن ثقافة الزيادة السكانية بحاجة إلى تغيير في السلوكيات.

واستطرد أنه ينبغي على المواطنين معرفة حقيقة المشكلة السكانية وأن التزام الأسرة بإنجاب طفل أو طفلين، سيساهم في تعزيز الموارد وتحسين معيشة الفرد، موضحا أن الظن بأن الدولة لا تريد للمواطنين الإنجاب هو شيء خاطئ تماما، لأن الواقع والوعي بالوضع يحتم على الجميع الحذر من خطر الزيادة السكانية.

المصرى اليوم

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