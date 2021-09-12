مندوب رئاسة الوزراء يتابع أعمال التطوير بحميات الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتور أسماعيل العربى رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية بالتأمين الصحى الشامل بالاقصر، يرافقهم المهندس أحمد محمد من مكتب رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد.

قامت اللجنة بجولة داخل المستشفى ومتابعة أعمال التطوير وزيارة مبني العناية المركزة، والاقامة الفندقية لدخولها للخدمة قريبا، برفقة الدكتور محمد محمد الرملى مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والأطباء وطاقم التمريض والأفراد بالمستشفى.

وخلال الجولة أثنى مندوب مجلس الوزراء على تطوير مستشفى حميات الأقصر والامكانيات الكبيرة، والمستهدف لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين داخل محافظة الأقصر.