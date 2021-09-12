جولة مونزا للفورميلا ١ تشهد حادث خطير و انتصار لريدبول

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شهدت جولة سباق الجائزة الكبرى بحلبة مونزا الإيطالية اليوم حادث خطير تورط به متسابق فريق مرسيدس وبطل العالم السابق لويس هاميلتون والهولندي ماكس فيرستابين من فريق ريدبول بينما حازا دانيال ريكاردو ولاندو نوريس على المركزين الأول والثاني لفريق مكلارين.

حاول فيرستابين تجاوز هاميلتون من اليسار عند أحد الملفات ولكن تصدى له هاميلتون وأكمل لفته حيث توجهت مقدمة السيارة نحو الخروج من المنعطف ما أدى إلى اصدام السيارتين وصعود سيارة فريق ريدبول فوق تلك التابعة لفريق مرسيدس وانزلاق كليهما خارج الحلبة.

نزل فيرستابن فورا من سيارته ونظر بتذمر لوضع السيارتين ثم ذهب بعيدا بينما انحسر هاميلتون لبعض الوقت داخل السيارة بعدما تعرض لحادث كاد أن يقتله وخرج ليستوعب شكل سيارته بعد اندهاسها تحت سيارة مكلارين.

خرجت سيارات الأمان ومنعت تجاوز أي متسابق للأخر ثم استعاد السباق حركته في اللفة الثلاثين وأنهت مكلارين الجولة بأول مركزين تحصدهم بعد جولة كندا عام 2010 وفوز جينسون بوتون بالبرازيل عام 2012.