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الصليب الأحمر: تلقينا ضمانات من «طالبان» والوضع في أفغانستان أفضل مما كان قبل شهرين

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الصليب الأحمر: تلقينا ضمانات من «طالبان» والوضع في أفغانستان أفضل مما كان قبل شهرين الصليب الأحمر: تلقينا ضمانات من «طالبان» والوضع في أفغانستان أفضل مما كان قبل شهرين

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حركة «طالبان» التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان تعهدت بالسماح لها بمواصلة عملها في هذا البلد.

وأشاد رئيس اللجنة الدولية، بيتر ماورير، في حديث إلى صحيفة Matin Dimanche السويسرية اليوم الأحد، بنتائج زيارته الأخيرة إلى أفغانستان والمحادثات التي أجراها هناك مع مسؤولين كبار في «طالبان» بينهم نائب رئيس المؤقتة الجديدة عبدالغني برادر.

وقال ماورير الذي زار خلال رحلته العاصمة كابل ومدينتي قندهار ولشكر كاه، إن محادثاته مع «طالبان» تمحورت على احترام وضمان أمن المنظمات الحيادية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأفغاني.

وذكر رئيس اللجة الدولية للصليب الأحمر أن تصريحات «طالبان» بخصوص كل الملفات المطروحة على أجندة هذه المحادثات تبعث على التفاؤل، موضحا: «أكدوا أننا سنستطيع مواصلة ممارسة أنشطتنا كما كان سابقا. سنرى كيف يتطور هذا الوضع غير أنه كانت مقابلة جيدة».

وأوضح ماورير أن ضمانات «طالبان» تشمل خاصة السماح للنساء الموظفات في الصليب الأحمر بمواصلة عملهن في البلاد.

وأعرب رئيس اللجنة عن إعجابه بمهنية السلطات الأفغانية الجديدة في إدارة الأمور في مجال الرعاية الصحية، لافتا إلى أن معظم الأفغان الذين تحدثوا معه قالوا إنهم يشعرون الآن بالأمان أكثر مما كان قبل شهرين.

المصرى اليوم

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