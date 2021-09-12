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مصدر: توقع تصدير الكهرباء إلى لبنان خلال الربع الثاني 2022

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مصدر: توقع تصدير الكهرباء إلى لبنان خلال الربع الثاني 2022 مصدر: توقع تصدير الكهرباء إلى لبنان خلال الربع الثاني 2022

جي بي سي نيوز :- اكد مصدر مطلع، ان عملية الربط الكهربائي مع لبنان لن تتم قبل الربع الثاني من العام المقبل، بسبب اعمال الصيانة من قبل الجانب السوري للشبكه الكهربائية ضمن حدودها التي قد تستغرق عدة شهور.

وبين المصدر أن الاردن مستعد حاليا لتزويد لبنان بحاجته من الكهرباء، غير ان سبب التأخير يأتي لتلف أجزاء من الشبكة الكهربائية بسبب الاحداث الامنية على مدار السنوات الماضية، مبينا ان الاردن لدية قدرة الى تصدير الكهرباء وبالكميات التي تحتاجها لبنان.

وأضاف المصدر، أن الجانب السوري بين ان اصلاح الكهرباء والتي تربطه مع لبنان تحتاج الى مدة 6 شهور على اقل تقدير، مبينا ان الاردن لن يبخل في تقديم كافة الخبرات التي يمتلكها في عملية اصلاح الخط الواصل مع شبكة الكهرباء اللبنانية.

ونفى المصدر، أي اتفاقات على الكلف، مبينا ان في حال تم الربط فإن شركة الكهرباء الوطنية ستعمل على الاتفاق مع نظيرتها اللبنانية على تفاصيل الاسعار والكلف المحتملة لشراء الكمية التي قد تصل الى 250 ميغاوات.

وكانت الاردن استضافت مؤخرا وزراء الطاقة في كل من سوريا ومصر ولبنان لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

الراي 

جي بي سي نيوز

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