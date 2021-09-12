أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النقل": نستهدف المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق عام 2030

Print
"النقل": نستهدف المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق عام 2030 "النقل": نستهدف المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق عام 2030
من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة وعبر استراتيجيتها الوطنية

تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى الوصول للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق بحلول 2030م.

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ37، فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ30 عالميًّا، وواصلت تقدمها أيضًا في عام 2019م؛ إذ احتلت المركز الـ26 عالميًّا، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالميًّا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق؛ مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرة السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%؛ مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليارات ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك

"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها