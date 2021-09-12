شاهد.. أول صورة تجمع أصالة وفائق حسن من حفل زواجهما

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شارك ربيع هنيدي، جمهوره، أول صورة من حفل قران المطربة السوربة أصالة على الشاعر العراقي فائق حسن، والذي اقيم في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشر «هنيدي» الصورة عبر «فيسبوك» قائلا: «كل شيء يقل إذا قسم على اثنين إلا الحب فهو يزيد.. وهذا ما اتمناه للغاليين اصاله نصري وفائق حسن.. ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح»

وكان ربيع هنيدي هنأ الفنانة اصالة بارتباطها، حيث لم يفصح عن اسم الثنائي وكتب عبر صفحته خلال الفترة الماضية عن ارتباط ثنائي فني جديد قائلا:«أحببت ان اكون اول المهنئين بزواج فني غنائي سيكون ترند عند الكشف عنه قريبًا»

يذكر أن أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عامًا.