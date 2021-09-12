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زعيم بيلاروسييا يستعرض المناورات المشتركة مع موسكو ويخطط لصفقات سلاح بمليار دولار

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زعيم بيلاروسييا يستعرض المناورات المشتركة مع موسكو ويخطط لصفقات سلاح بمليار دولار زعيم بيلاروسييا يستعرض المناورات المشتركة مع موسكو ويخطط لصفقات سلاح بمليار دولار

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استعرض رئيس البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، التدريبات العسكرية المشتركة الضخمة مع روسيا، وقال إن بلاده تعتزم شراء أسلحة تزيد قيمتها على مليار دولار من موسكو.

تأتي التدريبات بالذخيرة الحية تتويجا للمناورات «زاباد 2021» التي سوف تستمر حتى يوم الخميس المقبل على الجانبين الغربيين لروسيا وروسيا البيضاء. وبعض المواقع قريبة من حدود حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وتسبب قرب المناورات في قلق دول مجاورة بينها أوكرانيا وبولندا.

وساعدت العلاقات الوثيقة بين روسيا البيضاء وموسكو لوكاشينكو في الصمود أمام أكبر احتجاجات جماهيرية خلال فترة حكمه المستمرة منذ 27 عاما العام الماضي. كما ساعدته روسيا في مواجهة عقوبات مستمرة من قوى غربية تتهمه بتزوير الانتخابات في أغسطس آب 2020 وقمع المعارضة. وينفي لوكاشينكو تزوير الانتخابات.

وقال لوكاشينكو إن مينسك تعتزم شراء أسلحة روسية تزيد قيمتها على مليار دولار وتتفاوض للحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

المصرى اليوم

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