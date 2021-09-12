صحيفة: الثكنات الجديدة للحرس السويسري البابوي ستكون مصممة لإقامة النساء

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قالت صحيفة سويسرية إن «الثكنات الجديدة للحرس السويسري البابوي ستكون مصممة لسكن حارسات على الرغم من عدم السماح للنساء بالانضمام للحرس حتى الآن».

وذكرت صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية أنه «من المقرر استكمال مشروع الثكنات الجديدة الذي تصل تكلفته إلى 50 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل»54.49 مليون دولار«بحلول عام 2026 وإن مقار إقامة الحرس ستكون مكونة من غرف منفردة لكل منها دورة مياه خاصة».

ونقلت الصحيفة عن رئيس المؤسسة التي تشرف على المشروع جان بيير روت قوله «كان من المهم لنا من البداية أن يوفر المبنى الجديد مساحة للنساء في الخدمة».

هذا ويشتهر أفراد الحرس السويسري البابوي بأزيائهم الملونة ويتولون مهمة حماية البابا وهم من قوات النخبة وجميعهم تقريبا رجال عزب يعيشون في ثكنات خارج بوابات الفاتيكان. أما قادة القوة وأفرادها المتزوجون فيعيشون في شقق منفصلة.