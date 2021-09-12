الرياض : القبض على 4 مقيمين نفذوا 20 عملية نصب

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس، نفذوا (20) عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، استولوا من خلالها على ما يزيد عن (1,300,000) ريال، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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