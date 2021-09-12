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أحيلوا إلى النيابة العامة... الإطاحة بـ 4 مقيمين بالرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال

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أحيلوا إلى النيابة العامة... الإطاحة بـ 4 مقيمين بالرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال أحيلوا إلى النيابة العامة... الإطاحة بـ 4 مقيمين بالرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال
عبر حسابات مواقع التواصل مستخدمين شرائح اتصال محلية ودولية

أحيلوا إلى النيابة العامة... الإطاحة بـ 4 مقيمين بالرياض نفذوا 20 عملية نصب واحتيال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس، نفذوا (20) عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة.

وأضاف الرائد الكريديس أن تلك الجرائم تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، استولوا من خلالها على ما يزيد عن (1,300,000) ريال، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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