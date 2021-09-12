مصدر: طيارون أفغان يبدأون مغادرة أوزبكستان إلى الإمارات رغم ضغوط طالبان

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قال طيار لرويترز إن الطيارين الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة وغيرهم من الأفراد الذين فروا إلى أوزبكستان واحتجزوا في معسكر أوزبكي منذ شهر تقريبا بدأوا مغادرة البلاد اليوم الأحد. وقال الطيار، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذه المجموعة ستتوجه في البداية على الأقل إلى الإمارات.

وغادر هؤلاء الأشخاص بموجب اتفاق أمريكي جاء رغم ضغوط طالبان من أجل عودة الطيارين والطائرات.

وكانت رويترز قد كشفت في وقت سابق عن التوتر في المعسكر الأوزبكي مع تخوف الطيارين الأفغان من إعادتهم إلى أفغانستان وقيام طالبان بقتلهم. وتقول طالبان إنها لن تقوم بعمليات قتل انتقامية بعد السيطرة على البلاد في أغسطس آب.