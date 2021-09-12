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شيخ الأزهر يستقبل سفير الجديد لدى إثيوبيا

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شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا شيخ الأزهر يستقبل سفير الجديد لدى إثيوبيا

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السفير محمد عمر جاد، سفير الجديد لدى إثيوبيا، اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر.

قال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن الأزهر له جهود كبيرة تجاه القارة الأفريقية ولا يدخر جهدًا في خدمة شعوب القارة، ويستقبل الطلاب والأئمة لتدريبهم على معالجة القضايا المستجدة بما يوافق صحيح الدين ودحض الأفكار المغلوطة ومكافحة التطرف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير الجديد في مهمته.

من جانبه، أعرب السفير محمد عمر جاد عن تقديره لشيخ الأزهر وما يقوم به من جهود عالمية لنشر خطاب الاعتدال والتسامح حول العالم، مؤكدًا أن جهود الأزهر على الصعيد العالمي وخصوصًا في قارة أفريقيا تجعل هذه المؤسسة العريقة قبلة لطلاب العلم والأئمة لينهلوا من علوم الأزهر وخبراته وجهود علمائه.

المصرى اليوم

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