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سرقوا 40 طن سولار.. «أمن السويس» يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواد البترولية

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سرقوا 40 طن سولار.. «أمن السويس» يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواد البترولية سرقوا 40 طن سولار.. «أمن السويس» يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواد البترولية

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ألقت مباحث السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة للمستودعات بصحراء جنوب السويس.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث السويس تفيد تردد المتهمين على منطقة جبلية بقطاع السخنة، وسرقة مواد بترولية من الخط الممتد من «السخنة _ التبين»، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأعد أمن السويس كمين للمتهمين بالتنسيق مع الأمن العام وجرى ضبط السيارة حال خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة المتهم الأول سائق مقيم بالشرابية القاهرة.

وبفحص حمولة السيارة من المواد البترولية تبين أن المتهمين استولوا على 40 طنا من السولار بالخط المشار إليه، وأقر المتهم إنه كان في طريقة لتوصيل السيارة لمالكها.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في السويس أن وراء تركيب المحبس على الخط وتحميل السيارة 3 متهمين مقيمين بالجيزة، وأنهما يترددوا على المدق الجبلي عبر طريق «السخنة الجلالة».

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم حال تواجدهم بالمدق الجبلي وبحوزتهم سيارة ربع نقل وبندقية آلية وعدد من الطلقات وكذا خزينة لذات السلاح ومبلغ مالي 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامي وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين.

المصرى اليوم

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