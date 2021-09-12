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إسرائيل تعلن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب المعتقلين الفلسطينيين

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إسرائيل تعلن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب المعتقلين الفلسطينيين إسرائيل تعلن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات هروب المعتقلين الفلسطينيين

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تشكيل لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في ملابسات العملية المدوية لهروب ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع.

وقال بينيت في مستهل جلسة حكومية عقدها اليوم الأحد، حسب بيان صدر عن مكتبه: «حجم الطاقة والجهود الضرورية لإصلاح سلسلة من الأخطاء ومن حالات الفشل التي كان ينبغي تجنبها هائل، مما يستلزم التحري واستخلاص العبر. ومع وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف قررنا تشكيل لجنة تحقيق لتقصي حادث الهروب».

وأشاد بينيت بجميع الجهات التي تساهم في مساعي إلقاء القبض على المعتقلين الاثنين الطليقين بعد القبض على أربعة آخرين، وشكر «المواطنين الذين تصرفوا بالمسؤولية المدنية والعامة حيث أبلغوا الشرطة عن التفاصيل اللازمة».

وقال: «لقد قطعنا ثلثي المشوار، بإلقاء القبض على أربعة من المخربين الستة، ويستمر الجهد الرامي إلى إعادة الاثنين المتبقيين إلى السجن».

المصرى اليوم

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