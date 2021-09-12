هل تكون غرفة ملابس الأهلي وراء بقاء سعد سمير مع الفريق؟

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يدور الجدل حالياً حول مستقبل مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سعد سمير مع المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم الاعتماد على اللاعب في الفترة الماضية.

وخرج سعد سمير من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، في ظل تألق الرباعي: بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة، الذين تم الاعتماد عليهم خلال أغلب مباريات الموسم الماضي، سواء في بطولة

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك اتجاه في النادي للإبقاء على سعد سمير خاصة في ظل دوره القيادي بين زملائه من اللاعبين الشباب، وتأثيره داخل غرفة الملابس من زرع الحب والاستقرار، وهو ما كان وراء نجاحات الفريق في الفترة الماضية.

من جهته، قال أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي أن سعد سمير من اللاعبين المميزين، الذين يحبون الأهلي، ويجدد دائماً عقده بلا أي مشاكل، وهو مستمر حتى الآن مع الفريق، وفي حال وصول عروض له سيتم عرضها عليه وتقييمها للاتفاق على ما هو أفضل له وللنادي.