تعرف على سبب غياب بدر بانون عن تدريبات الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يف الفترة الحالية، لمواجهة نظيره طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري، في بداية انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، للاعبين خلال الفترة الماضية.

وعاد الفريق الكروي الأول بالأهلي اليوم الأحد لاستئناف تدريباته من جديد، استعداداً لمباراة طلائع الجيش والمقررة يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وانتظم اللاعبون الدوليون والثنائي المحترف التونسي على معلول والمالي أليو ديانج، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، فيما غاب المغربي بدر بانون.

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق أن ظروف الطيران تسببت في تأخر عودة بدر بانون من المغرب، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء غد على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.