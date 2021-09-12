نجم الأهلي الجديد يظهر في التدريبات لأول مرة

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ظهر الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص لاعبو الأهلي قبل انطلاق المران على الترحيب بـالمحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني، الذي يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.

وتعاقد الأهلي مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات مقبلة.

وشارك ميكيسوني في المران الذي خاضه مجموعة اللاعبين الدوليين، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب ‏الودية، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري.