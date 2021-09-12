أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

انتظام علي معلول وأليو ديانج في تدريبات الأهلي

Print
انتظام علي معلول وأليو ديانج في تدريبات الأهلي انتظام علي معلول وأليو ديانج في تدريبات الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته بكل قوة لمواجهة نظيره طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري، في بداية انطلاق الموسم الجديد.

ويقام لقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وانتظم ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج اليوم الأحد، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك الثنائي معلول وديانج في المران بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء غد على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة