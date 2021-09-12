انتظام علي معلول وأليو ديانج في تدريبات الأهلي

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يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته بكل قوة لمواجهة نظيره طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري، في بداية انطلاق الموسم الجديد.

ويقام لقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وانتظم ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج اليوم الأحد، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك الثنائي معلول وديانج في المران بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية.

واشتمل مران الدوليين على جانب بدني تحت إشراف رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بتروجت مساء غد على ملعب التتش في الخامسة مساء، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.