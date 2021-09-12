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أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستان

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أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستان أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستان
اجتمعت في باكستان وناقشت إحلال الأمن والسلام في البلاد

أجهزة مخابرات 8 دول تبحث الأوضاع في أفغانستان

استضافت باكستان اجتماعاً لرؤساء ثمانية أجهزة استخبارية لدول المنطقة؛ بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان، بحسب ما ذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية اليوم (الأحد).

أوضحت القناة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الاستخبارات الباكستانية الجنرال فايز حميد، جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وفقاً لـ" اليوم".

وأضافت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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