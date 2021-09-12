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طريقة التسجيل المسبق لشحنات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية

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طريقة التسجيل المسبق لشحنات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية طريقة التسجيل المسبق لشحنات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية

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قال المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات هو مصطلح جديد انتشر في الآونة الأخيرة بين الموردين والمستوردين في الجمارك؛ يستهدف العمل على التخليص الجمركي بشكل أسرع وتحويل الجمارك إلى مكان لعبور الشحنات وليس مخزنا ويدخل في إطار التطوير الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه في مصلحة الجمارك.

وأضاف «ناصف»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن بروتوكول منظمة الجمارك العالمية يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن شحنات البضائع الواردة إلى خطوط الشحن ومشغلي الموانئ والحكومات، وطبقا للنظام الجديد يحتاج المستورد المصري إلى التسجيل في نظام الجمارك الإلكتروني التابع لوزارة المالية على «نافذة»، المعروفة أيضًا باسم النافذة الوطنية الموحدة لتسهيل التجارة الخارجية، والحصول على رمز التوقيع الإلكتروني.

وتابع: «قبل 48 ساعة من شحن البضائع، يتعين على المستورد تقديم الأوراق من أجل الحصول على رقم تعريفي للشحنة يعرف باسم ACID، ويجب تقديم هذا بعد ذلك مع مستندات أخرى مثل الفواتير وبيانات المصدر الأجنبي وبيانات الشحن إلى «نافذة» قبل 24 ساعة على الأقل من مغادرة السفينة للميناء وجرى إعداد النظام من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.

المصرى اليوم

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