خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب في نهاية التدريبات مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ونفذ اللاعبون خلال التقسيمة التعليمات الفنية التى تم التدريب عليها بالمران اليوم ، وذلك تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام للفريق.
كما قام المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون بتدوين بعض الملاحظات الفنية خلال التقسيمة.
وشهدت التقسيمة تألق العائد لصفوف الفريق المغربي محمد أوناجم ، ويوسف أوباما بجانب المدافعين محمود علاء ومحمود شبانه والحارس محمد صبحي.
ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.