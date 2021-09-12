ونفذ اللاعبون خلال التقسيمة التعليمات الفنية التى تم التدريب عليها بالمران اليوم ، وذلك تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام للفريق.

كما قام المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون بتدوين بعض الملاحظات الفنية خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العائد لصفوف الفريق المغربي محمد أوناجم ، ويوسف أوباما بجانب المدافعين محمود علاء ومحمود شبانه والحارس محمد صبحي.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.